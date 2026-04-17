Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи 17 апреля сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

Как он написал в своем аккаунте в соцсети, в соответствии с режимом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал: «Иран только что объявил, что иранский пролив [Ормузский пролив] полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!».

Однако, Трамп заявил, что американская военно-морская блокада будет действовать в полном объеме в отношении Ирана до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение Вашингтона с Тегераном.

История вопроса

Иран закрыл Ормузский пролив после нападения США и Израиля, что нарушило поставки нефти и привело к росту цен на энергоресурсы.

С марта 2026 года Тегеран начал частично открывать проход: сначала для судов дружественных стран (Россия, Китай, Индия, Пакистан, Ирак) за плату до 2 млн долларов.

Ключевые этапы

- 25 марта: доступ для танкеров дружественных государств в рамках диалога с США.

- 3–4 апреля: разрешение для судов с гуманитарной помощью и товарами первой необходимости в иранские порты и Оманский залив.

- 7–9 апреля: временное полное открытие на 2 недели (с координацией ВС Ирана), включая суда США при отсутствии угроз .