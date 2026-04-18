Монгольские няшки стали чемпионками Азии по дзюдо

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат Азии по дзюдо 2026 года проходит с 16 по 19 апреля 2026 года в спортивном зале Центра развития спорта города Ордос, Китай, в рамках мирового тура IJF.

Первый день континентального чемпионата по дзюдо среди взрослых подошел к концу, и девушки из Монголии одержали победу в весовых категориях 48 кг и 52 кг, — сообщает MiddleAsianNews.

В весовой категории до 48 кг среди женщин АНУДАРЬ Жамсран возглавила группу D. В первом раунде она победила ДИАНУ Буркееву из Казахстана, затем ЧИ Ха Нгок из Вьетнама в борьбе за титул в группе, после чего встретилась с АСМИТОЙ Дей из Индии в полуфинале. Во время матча ее соперница была дисквалифицирована за нарушение правил, поэтому наша спортсменка боролась за золотую медаль с ЛАЗИЗОЙ Хайдаровой из Узбекистана. После решающего матча наша спортсменка получила оценку «васари», завоевав 23-ю золотую медаль для монгольской команды на Жёлтом континенте.

В весовой категории до 52 кг среди женщин НАНДИН-ЭРДЭНЭ Мягмарсүрэн одержала победу над японкой САИЧИ Оиши, заняв первое место в своей группе. В полуфинале она одержала победу над МАДИНОЙ Курбонзодой из Таджикистана и СИТОЙ Кадамбоевой из Узбекистана, завоевав золотую медаль и став 24-й золотой медалисткой монгольской команды в истории чемпионатов Азии.

