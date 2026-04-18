Токаев призвал к реформе ООН на Анталийском дипломатическом форуме

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 апреля принял участие в панельной сессии Анталийского дипломатического форума «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» в городе Анталья, Турция.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента РК, Токаев отметил, что региональные конфликты становятся глобальными, и хотя ООН незаменима, организация нуждается в реформировании, особенно Совет Безопасности, который является «главным элементом для реформирования ООН». Токаев призвал к ответстевенности и сдержанности в международной политике.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, президент предложил сосредоточиться на проблеме распространения ядерных технологий и оружия как центральной теме переговоров по Ирану. Он отметил, что, несмотря на конфликты, глобальная торговля растет, но ее «качество и содержание – большая проблема».

Токаев назвал «средние державы», к которым отнес Казахстан и Турцию, более ответственными в решении глобальных проблем, чем крупные государства, представленные в Совете Безопасности, которые «нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем».

Модератор Мевлют Чавушоглу напомнил о дипломатическом опыте Токаева, включая его работу заместителем Генерального секретаря ООН, и отметил его вклад в повышение эффективности международной системы.

Президент Казахстана выразил обеспокоенность снижением роли ООН, отметив, что основные переговоры зачастую проходят вне ее площадки. По его словам, реформа ООН необходима, в том числе из-за устаревших положений Устава, таких как упоминание «вражеских государств».

Лидер Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова поддержала призыв Токаева уделить внимание превентивной дипломатии в работе ООН, отметив, что ее недостаток привел к провалу проектов мира.

В дискуссии также принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

