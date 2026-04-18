экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На казахстанском побережье Каспийского моря обнаружили 191 тушу мертвых тюленей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружили 191 тушу мертвых тюленей. Об этом сообщает региональный новостной портал Lada.kz.

Руководитель управления рыбной инспекции региона Конарбай Базарбаев сообщил, что, по предварительным данным, тюленей выбросило на берег из-за северо-западного ветра, который наблюдался в течение последних 2-3 дней.

К расследованию причин гибели подключены профильные службы. Специалисты департамента экологии отобрали пробы воды и почвы.

Сотрудники Института гидробиологии и экологии проводят дополнительные исследования берут образцы зубов, когтей и внутренних органов животных, сообщил Базарбаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com