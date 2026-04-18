На казахстанском побережье Каспийского моря обнаружили 191 тушу мертвых тюленей

CentralAsia (KZ) - На побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружили 191 тушу мертвых тюленей. Об этом сообщает региональный новостной портал Lada.kz.

Руководитель управления рыбной инспекции региона Конарбай Базарбаев сообщил, что, по предварительным данным, тюленей выбросило на берег из-за северо-западного ветра, который наблюдался в течение последних 2-3 дней.

К расследованию причин гибели подключены профильные службы. Специалисты департамента экологии отобрали пробы воды и почвы.

Сотрудники Института гидробиологии и экологии проводят дополнительные исследования берут образцы зубов, когтей и внутренних органов животных, сообщил Базарбаев.

