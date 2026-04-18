В Москве прошла церемония открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

CentralAsia (KZ) - В Москве состоялась церемония открытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходит с 16 по 23 апреля. Основной площадкой выступил киноцентр «Октябрь». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

В своем приветствии президент России Владимир Путин отметил, что за долгую историю фестиваль принимает кинематографистов из России и многих зарубежных стран.

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила специальный приз смотра «Верю. Константин Станиславский» народному артисту России Сергею Безрукову.

В качестве фильма открытия была представлена работа Александра Котта «Ангелы Ладоги» — военная драма, в основе которой лежит реальный подвиг ленинградских спортсменов-буеристов в годы блокады. Главные роли сыграли Тихон Жизневский, Виктор Добронравов, Роман Евдокимов, Полина Агуреева. В программу нынешнего смотра вошло более 200 работ из 43 государств, включая Россию, Китай, Индию, Италию, Корею и другие.

Председателем жюри основного конкурса назначен шри-ланкийский режиссер Прасанна Витанаге. Конкурс короткометражных фильмов оценивает греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис. Жюри конкурса документального кино возглавил итальянский режиссер, сценарист и продюсер Даниэле Чини. В состав жюри программы «Русские премьеры» вошли актриса Анна Банщикова, режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов.

