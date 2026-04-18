В Таджикистане ликвидировали контрабандистов наркотиков при попытке пересечения границы

CentralAsia (KZ) - В Таджикистане пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков через государственную границу, двое нарушителей ликвидированы, один скрылся. Об этом 17 апреля сообщил Центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным ведомства, трое граждан Афганистана незаконно пересекли государственную границу и проникли на территорию Таджикистана.

Нарушители не подчинились законным требованиям пограничного наряда о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения двое из них были ликвидированы, один, воспользовавшись темным временем суток, скрылся на сопредельной территории.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, охотничье ружье, два магазина с 35 патронами, а также два мешка с 25 свертками наркотических средств.

