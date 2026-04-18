экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане ликвидировали контрабандистов наркотиков при попытке пересечения границы

CentralAsia (KZ) -  В Таджикистане пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков через государственную границу, двое нарушителей ликвидированы, один скрылся. Об этом 17 апреля сообщил Центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным ведомства, трое граждан Афганистана незаконно пересекли государственную границу и проникли на территорию Таджикистана.

Нарушители не подчинились законным требованиям пограничного наряда о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения двое из них были ликвидированы, один, воспользовавшись темным временем суток, скрылся на сопредельной территории.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, охотничье ружье, два магазина с 35 патронами, а также два мешка с 25 свертками наркотических средств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com