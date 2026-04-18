В Узбекистане 4 человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме
иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) -  В Ташкентской области Узбекистана в результате взрыва газа в жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 16 апреля. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли четыре человека, в том числе трое детей.

Еще двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Официальные причины взрыва на данный момент не установлены. На месте происшествия работают соответствующие службы. 

