В Узбекистане 4 человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме
- 13:15, 18 апреля 2026
иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В Ташкентской области Узбекистана в результате взрыва газа в жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел 16 апреля. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли четыре человека, в том числе трое детей.
Еще двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Официальные причины взрыва на данный момент не установлены. На месте происшествия работают соответствующие службы.
