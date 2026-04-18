Бывший президент Мьянмы Вин Мьин освобожден по амнистии

CentralAsia (KZ) -  Бывший президент Мьянмы Вин Мьин 17 апреля был освобожден по амнистии. Об этом сообщил гостелеканал MRTV.

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн 17 апреля, в первый день нового года по мьянманскому календарю, амнистировал более 4500 заключенных.

Согласно сообщению, в день Нового года Мин Аун Хлайн отдельными указами амнистировал 4335 мьянманских заключенных и 179 иностранных.

Амнистия, приуроченная к традиционному Новому году, призвана принести мир и гуманность обществу и дать возможность амнистированным участвовать в строительстве страны, говорится в сообщении.

