Бывший президент Мьянмы Вин Мьин освобожден по амнистии

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Мьянмы Вин Мьин 17 апреля был освобожден по амнистии. Об этом сообщил гостелеканал MRTV.

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн 17 апреля, в первый день нового года по мьянманскому календарю, амнистировал более 4500 заключенных.

Согласно сообщению, в день Нового года Мин Аун Хлайн отдельными указами амнистировал 4335 мьянманских заключенных и 179 иностранных.

Амнистия, приуроченная к традиционному Новому году, призвана принести мир и гуманность обществу и дать возможность амнистированным участвовать в строительстве страны, говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения