экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Первое круизное судно прошло через Ормузский пролив после его открытия

CentralAsia (KZ) -  Пассажирское судно под флагом Мальты, которое, шло без пассажиров и направлялось в Оман, покинуло Дубай в17 апреля, простояв в доке 47 дней. Об этом сообщило Euronews со ссылкой на Судовое агентство MarineTraffic.

По данным Судового агенства, судно Celestyal Discovery, как ожидается, прибудет в Оман 18 апреля.

Ранее Иран заявил, что стратегический водный путь, который был закрыт с начала войны, будет полностью открыт для коммерческого движения до конца прекращения огня.

По данным Euronews, круизные лайнеры, застрявшие в портах Персидского залива — два в Дохе, один из которых принадлежит немецкой компании TUI, и один в Абу-Даби, — к настоящему моменту либо готовы к отправлению, либо уже покинули порты. 

Два круизных лайнера, эксплуатируемых греческими компаниями, были отмечены в приложениях для отслеживания морского движения как находящиеся в пути: «Celestyal Discovery» уже пересек Ормузский пролив, а «Celestyal Journey» покинул порт в Дохе. 

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com