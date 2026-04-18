В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
- 14:11, 18 апреля 2026
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (KZ) - В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 18 апреля сообщил сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Толчки произошли в 32 км на северо-западе от Нагано, где проживают более 360 тыс. человек.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения