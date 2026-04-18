В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 18 апреля сообщил сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Толчки произошли в 32 км на северо-западе от Нагано, где проживают более 360 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения