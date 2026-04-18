На Земле началась магнитная буря уровня G1, - Институт космических исследований РАН
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На Земле началась магнитная буря уровня G1. Об этом 18 апреля сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1», - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что продолжительность нестабильности геомагнитной обстановки может стать значительной: от пяти до семи суток. Однако острая фаза события продлится лишь первые несколько дней. При этом сам геомагнитный индекс может увеличиться до уровня G2.

