Министры иностранных дел Организации тюркских государств провели встречу в Анталье

CentralAsia (KZ) - В Анталье, в рамках Анталийского дипломатического форума, 18 апреля прошло неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в ОТГ, заседание проходило под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В мероприятии приняли участие главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Казахстана Ермек Кошербаев, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Узбекистана Бахтиёр Саидов, а также Генеральный секретарь ОТГ, посол Кубанычбек Омуралиев.

Участники обсудили текущие глобальные и региональные события, а также обменялись мнениями о возможном сотрудничестве ОТГ с третьими сторонами. Министры иностранных дел ОТГ также провели двусторонние встречи на полях Анталийского дипломатического форума.

