Генсек Организации тюркских государств обсудил с участниками панели выдвижение кандидатуры Кыргызстана в Совбез ООН

CentralAsia (KZ) - На полях 5-го Анталийского дипломатического форума генсекретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев встретился с участниками панельной сессии по выдвижению кандидатуры Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН.

Как сообщили в ОТГ, в дискуссии приняли участие заместитель руководителя Администрации президента Кыргызстана и глава отдела подготовки решений Кабинета министров Азамат Кадыралиев, министр юстиции КР Аяз Баетов, спецпредставитель генерального секретаря ООН по Афганистану Роза Отунбаева, а также другие члены делегации Кыргызстана.

