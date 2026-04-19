Монгольские дзюдоистки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -

ЭНХРИЙЛЭН Лхагватогоо (63 кг) одержала победу в соревнованиях, завоевав золотую медаль и став двукратной чемпионкой своего континента, — пишет MiddleAsianNews.

ЭНХРИЙЛЭН Лхагватогоо

Энхрийлэн, обладательница всех медалей континентального чемпионата, возглавила свою группу, победив в первом раунде индианку Линто Чанамбам. Затем она победила южнокорейскую спортсменку Джи-Су Ким в полуфинале и северокорейскую Джи-Хе Ким в финале, став двукратной чемпионкой.

АРИУНЗАЯА Тэрбиш

18-летняя АРИУНЗАЯА Тэрбиш два года подряд завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг среди женщин. Ариунзаяа одержала победу над Юной Шин из Южной Кореи и Жанар Жолдошевой из Кыргызстана, а затем в полуфинале победила Нань Ван из Китая.

Однако в борьбе за золотую медаль она уступила северокорейской спортсменке Хён-А Ким.

Напомним, что первый день континентального чемпионата по дзюдо среди взрослых завершился победой монгольских женщин в весовых категориях 48 кг и 52 кг.

