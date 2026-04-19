экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генсекретарь ОТГ выступил на панельной сессии, посвященной 100-летию Бакинского тюркологического конгресса

CentralAsia (KZ) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 19 апреля выступил на панельной сессии «Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического конгресса 1926 года до тюркской интеграции» в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщили в ОТГ, Омуралиев отметил важность лингвистического сотрудничества и культурной связи для развития взаимодействия в тюркском мире.

Генсекретарь ОТГ акцентировал внимание на эволюции институционального сотрудничества между тюркскими странами, напомнив о первом Саммите тюркских государств в Анкаре в 1992 году, который положил начало диалогу на высоком политическом уровне. Он далее указал на достижение в 2009 году на Саммите в Нахчыване, где был учрежден Тюркский совет, позднее преобразованный в Организацию тюркских государств в 2021 году.

Генеральный секретарь отметил, что идеи, выдвинутые на Бакинском тюркологическом конгрессе, продолжают реализовываться через углубление сотрудничества, укрепление единства и расширение интеграции между тюркскими государствами.

Он также проинформировал участников о текущей деятельности ОТГ и ее сотрудничестве с другими тюркскими институтами.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com