Генсекретарь ОТГ выступил на панельной сессии, посвященной 100-летию Бакинского тюркологического конгресса

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 19 апреля выступил на панельной сессии «Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического конгресса 1926 года до тюркской интеграции» в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщили в ОТГ, Омуралиев отметил важность лингвистического сотрудничества и культурной связи для развития взаимодействия в тюркском мире.

Генсекретарь ОТГ акцентировал внимание на эволюции институционального сотрудничества между тюркскими странами, напомнив о первом Саммите тюркских государств в Анкаре в 1992 году, который положил начало диалогу на высоком политическом уровне. Он далее указал на достижение в 2009 году на Саммите в Нахчыване, где был учрежден Тюркский совет, позднее преобразованный в Организацию тюркских государств в 2021 году.

Генеральный секретарь отметил, что идеи, выдвинутые на Бакинском тюркологическом конгрессе, продолжают реализовываться через углубление сотрудничества, укрепление единства и расширение интеграции между тюркскими государствами.

Он также проинформировал участников о текущей деятельности ОТГ и ее сотрудничестве с другими тюркскими институтами.

