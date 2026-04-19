Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия блокады США, - ВМС Корпуса стражей исламской революции

CentralAsia (KZ) - Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады США. Об этом сообщили ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как говорится в заявлении КСИР, опубликованном на его официальном новостном портале Sepah News, этот шаг был предпринят после того, как США нарушили свои обязательства по соглашению о двухнедельном прекращении огня, которое вступило в силу 8 апреля, и не прекратили свою морскую блокаду иранских судов и портов.

ВМС КСИР призвали все суда и их владельцев следить за новостями только из их официальных источников и через канал 16 УКВ — международную морскую частоту для передачи сигналов бедствия, обеспечения безопасности и связи.

КСИР предупредил, что ни одно судно не должно покидать своей стоянки в Персидском или Оманском заливе, а любое приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом» и подвергнется соответствующим мерам.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив останется «полностью открытым» для торгового судоходства на время действующего перемирия между Ираном и США, в соответствии с объявлением о прекращении огня в Ливане.

В тот же день Д. Трамп сообщил, что военно-морская блокада «останется в полной силе» и США не отменят ее, пока страна не заключит сделку с Ираном. Затем 18 апреля он заявил, что Иран не может «шантажировать» США с помощью Ормузского пролива.

