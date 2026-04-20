Сборная Монголии одержала победу в смешанных командных соревнованиях, обыграв команду Казахстана со счетом 4:0

Чемпионат Азии по дзюдо 2026 года в Ордосе завершился.

В полуфинале смешанных командных соревнований монгольская команда одержала победу над Узбекистаном со счетом 4:3 и начала бороться за золотую медаль в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Азии. Ранее монгольская команда одержала победу над кыргызской командой со счетом 4:0, — сообщает MiddleAsianNews.

Монголия возглавила медальный зачет чемпионата Азии по дзюдо 2026 года в Ордосе, Китай, который завершился 18 апреля 2026 года, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. В соревнованиях приняли участие 288 спортсменов из 21 страны, 12 стран завоевали как минимум одну медаль, что подчеркивает растущую конкурентоспособность дзюдо в Азии.

В смешанных командных соревнованиях сборная Монголии одержала победу над сборной Казахстана со счетом 4:0 и завоевала ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА.

