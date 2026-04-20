Очень интересный документальный фильм об охотниках монгольского племени хуулар (дархад-монголов). Видео

CentralAsia (MNG) - В этом фильме вы увидите интересную историю о том, как внучка охотника становится похожей на индейку Покахонтас (юная прекрасная дочь вождя индейского племени Поухатана), а также о том, как они убивают крупного волка собственными пулями, которые не производятся в Монголии или России.

Замечательный документальный фильм о жизни, которой многие позавидовали бы, несмотря на все трудности. Связь и уважение к ближним на земле трогают до глубины души, и так приятно видеть, что это чувство всё ещё существует. Дедушка и внук так счастливы, живя вместе, и передавать знания и опыт — это прекрасно. Это вселяет надежду на то, что у них есть будущее... и что клан Лебедя будет жить вечно.

Интересный разговор между охотником и его внуком:

Мальчик: Волк — дьявол или добро?

Дедушка: Волк — и то, и другое, как и люди ❤

