В Улан-Баторе для мытья фасадов зданий используют дронов

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, в рамках масштабной кампании по уборке столицы для очистки фасадов зданий и светофоров используется специальное оборудование, в том числе дроны.

«Весенняя кампания по генеральной уборке началась 20 марта. На первом этапе 46 организаций, ответственных за уборку дорог и полей, очистили мусорные баки, скамейки на автобусных остановках и мусорные баки в своих зонах ответственности. Мы также внедрили новые методы и технологии и используем дроны DJI Matrice 400 для очистки труднодоступных мест, таких как фасады высотных зданий и светофоры. Дрон оснащен специальным устройством для распыления воды под давлением, что позволяет безопасно и эффективно проводить уборку на высоте», — сказал Очироо Цэвээндорж, руководитель Департамента по борьбе с загрязнением окружающей среды, отходами и управлению отходами в мэрии Улан-Батора.

Дрон DJI Matrice 400, используемый для уборки высотных участков, таких как фасады зданий и светофоры, имеет полезную нагрузку до 6 килограммов.

Дрон может убирать до 800 квадратных метров в час, что эквивалентно работе пяти человек в день примерно за два часа. Он также может работать на высоте 50-100 метров, в зависимости от длины соединительного шланга.

Дрон Matrice 400 выполняет специализированные задачи по очистке в полузакрытой среде.

Благодаря продвинутому визуальному позиционированию и обнаружению препятствий, он поддерживает стабильное нависание даже при слабых сигналах GPS, что обеспечивает безопасные и эффективные результаты.

Оснащенный системой БПЛА T-M400C, обеспечивает неограниченное питание и воду, позволяя долговременную работу для масштабной внешней очистки.

SkyClean — модульная система очистки, разработанная компанией Nested Technologies для установки непосредственно на платформу DJI Matrice 400, — меняет подход к обслуживанию внешних поверхностей зданий, устанавливаемый управляющими объектами, владельцами зданий и поставщиками услуг. Это сочетание модульной системы очистки с передовой технологией дронов предлагает более интеллектуальный, безопасный и эффективный способ обслуживания труднодоступных поверхностей на жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Nested Technologies стремится произвести революцию на многомиллиардном рынке очистки внешних поверхностей с помощью этой масштабируемой системы воздушной мойки под высоким давлением.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

