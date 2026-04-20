RateGain, мировой лидер в сфере SaaS, сотрудничает с MIAT Mongolian Airlines

CentralAsia (MNG) -

Компания RateGain Travel Technologies Limited (NSE: RATEGAIN), мировой лидер в области SaaS-решений на основе искусственного интеллекта для индустрии путешествий и гостеприимства, сегодня объявила о том, что MIAT Mongolian Airlines, национальный авиаперевозчик Монголии, выбрал AirGain, платформу RateGain для анализа ценообразования авиакомпаний, чтобы расширить свои возможности по сравнению тарифов и конкурентоспособному ценообразованию, — пишет MiddleAsianNews.

Основанная в 1956 году, авиакомпания MIAT Mongolian Airlines управляет растущей сетью, соединяющей Монголию с ключевыми пунктами назначения в Азии и Европе. В условиях растущей конкуренции на рынке доступ к своевременной и точной информации о рынке имеет важное значение для принятия более обоснованных ценовых решений.

Благодаря этому партнерству MIAT будет использовать AirGain для отслеживания конкурентоспособных тарифов как по прямым, так и по косвенным каналам, что позволит принимать более быстрые и основанные на данных решения о ценообразовании в своей сети.

В рамках этого сотрудничества MIAT получит доступ к основанному на искусственном интеллекте анализу показателей маршрутов от AirGain, который ежедневно предоставляет автоматизированные данные по каждому маршруту для выявления ценовых разрывов и изменений в показателях эффективности. Предоставляя полезную информацию в четком, структурированном формате, этот дайджест помогает отделам продаж быстро определить, где необходимы меры вмешательства.

Комментируя партнерство, Эрдэнэ-Очир Бат-Үнэн, старший директор по маркетингу MIAT Mongolian Airlines, сказал: «Эффективные решения в области ценообразования зависят от четкого понимания конкурентной среды. Информация, получаемая с помощью панели мониторинга AirGain, дает нашей команде по доходам мгновенную ясность в отношении позиционирования тарифов, изменений спроса и действий конкурентов. По мере расширения нашего международного присутствия AirGain дает нам уверенность в том, что мы можем быстро реагировать на изменения рынка и обеспечивать конкурентоспособность наших тарифов по всем каналам».

Винай Варма, старший вице-президент и генеральный директор AirGain, добавил: «Мы рады приветствовать MIAT Mongolian Airlines в сообществе AirGain. На рынках, где быстро меняется структура спроса и конкуренция охватывает несколько регионов, наличие четкой, консолидированной информации имеет решающее значение. AirGain выявляет важные сигналы — изменения тарифов, разрывы в позиционировании и тенденции на уровне маршрутов — что позволяет командам, отвечающим за выручку, действовать решительно, а не реактивно».

RateGain Travel Technologies Limited — глобальный поставщик SaaS-решений на основе искусственного интеллекта для туристической и гостиничной индустрии, работающий с более чем 13 000 клиентами и 700 партнерами в более чем 160 странах. RateGain помогает компаниям в сфере туризма и гостиничного бизнеса ускорить рост доходов за счет привлечения, удержания и расширения доли рынка.

Сегодня RateGain является одним из крупнейших в мире обработчиков электронных транзакций, ценовых точек и данных о намерениях путешественников, позволяя командам по управлению доходами, дистрибуции и маркетингу в отелях, авиакомпаниях, организациях по маркетингу направлений, онлайн-турагентствах, метапоисковых компаниях, поставщиках пакетных туров, компаниях по прокату автомобилей, компаниях по управлению поездками, круизных и паромных компаниях добиваться лучших результатов в бизнесе.

Компания RateGain, основанная в 2004 году и имеющая штаб-квартиру в Индии, сотрудничает с 33 из 40 крупнейших гостиничных сетей, 4 из 5 крупнейших авиакомпаний, 7 из 10 крупнейших компаний по прокату автомобилей, а также со всеми ведущими организациями по развитию туризма, онлайн-турагентствами и метапоисковыми платформами, включая 25 компаний из списка Global Fortune 500, ежедневно открывая для себя новые источники дохода.

