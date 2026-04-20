Почему очки молодого министра здравоохранения Монголии привлекли внимание?

CentralAsia (MNG) -

Причина очень проста. Новейшая модель Even Realities G1 — это умные очки с искусственным интеллектом, — пишет MiddleAsianNews.

Очки министра здравоохранения Батшугара Энхбаяра начинают привлекать внимание. То, что со стороны может показаться обычными очками, на самом деле является умным устройством, демонстрирующим достижения в области технологий.

Even Realities G1 — это умные очки дополненной реальности (AR), разработанные таким образом, чтобы выглядеть и ощущаться как высококачественные повседневные очки, а не как громоздкий гаджет. Они используют минималистичный, ориентированный на текст дисплей (HUD), который предоставляет полезную информацию непосредственно в поле зрения.

Новейшие умные очки Even Realities G1 с функцией искусственного интеллекта отображают ключевые идеи и тексты, которые необходимо затронуть во время презентации или интервью, непосредственно на линзах очков. В частности, они выглядят как обычные очки, но вся информация находится перед глазами владельца. Интересно, что текстом и информацией, отображаемой на очках, можно управлять, прокручивая их с помощью небольшого смарт-кольца, надетого на палец.

Кроме того, эти очки сочетают в себе множество функций в своей небольшой и стильной оправе, включая перевод в реальном времени более чем на 15 языков, преобразование текста в речь в режиме реального времени и отображение карты во время ходьбы.

Главное преимущество этих очков — их очень малый вес по сравнению с другими AR-очками, а также стильный дизайн, подходящий для повседневного ношения. Базовая цена умных очков Even Realities G1 на международном рынке составляет от $599 до $699.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

