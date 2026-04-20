экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия и Монголия подписали протокол о поставках российского авиационного топлива
слева: Сергей Цивилёв и Дамдинням Гонгор
Россия и Монголия подписали протокол о внесении поправок в межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива в Монголию, сообщило российское Министерство энергетики.

Документ был подписан министром энергетики России Сергеем Цивилёвым и министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии  Дамдиннямом Гонгором.

«Документ предусматривает бесперебойные поставки российского авиационного топлива в Монголию на взаимовыгодной основе. Подписанию протокола предшествовало детальное рассмотрение технико-коммерческих параметров взаимодействия, осуществленное энергетическими ведомствами двух стран», — говорится в заявлении Министерства энергетики России.

Межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива в Монголию было подписано в 2024 году. Ожидается, что соглашение вступит в силу и будет реализовано после завершения необходимых юридических процедур.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com