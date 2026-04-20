Азербайджанское агентство по развитию СМИ провело переговоры высокого уровня с монгольской делегацией

CentralAsia (MNG) -

14 апреля в Агентстве по развитию СМИ (MEDIA) состоялась встреча с делегацией представителей СМИ из Монголии, сообщает AZERTAC.

По сообщению агентства, заместитель исполнительного директора Натиг Маммадли проинформировал гостей об основных направлениях деятельности агентства, текущих проектах и ​​ключевых приоритетах. Он подчеркнул важность поддержки профессионального развития журналистов, повышения медиаграмотности и формирования современной медиа-среды, соответствующей современным вызовам.

Монгольская делегация подчеркнула важность расширения обмена опытом между медиа-учреждениями, развития партнерских отношений и реализации совместных медиа-проектов. Они отметили, что организация взаимных визитов, встреч и медиа-туров внесет значительный вклад в укрепление сотрудничества.

Встреча также включала обмен мнениями по вопросам расширения обмена информацией и другим актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

