Скончался бывший посол Казахстана в Кыргызстане, Народный поэт Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов

CentralAsia (KZ) -  Скончался Народный писатель и поэт Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов, сообщили 20 апреля в Министерстве культуры и информации РК.

Ему было 83 года.

Он родился 2 июля 1942 года в селе Каскасу Тюльбекского района (ныне Туркестанская область).

Автор более 30 поэтических сборников. В соавторстве с Чынгызом Айтматовым он написал книгу-эссе «Плач охотника над пропастью» и пьесу «Ночь воспоминаний о Сократе, или суд на шкуре туполобого».

Шаханов избирался народным депутатом Верховного совета СССР, депутатом Мажилиса парламента, был послом Казахстана в Кыргызстана, а также почетным гражданином Бишкека. 

