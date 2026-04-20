Скончался бывший посол Казахстана в Кыргызстане, Народный поэт Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов
CentralAsia (KZ) - Скончался Народный писатель и поэт Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов, сообщили 20 апреля в Министерстве культуры и информации РК.
Ему было 83 года.
Он родился 2 июля 1942 года в селе Каскасу Тюльбекского района (ныне Туркестанская область).
Автор более 30 поэтических сборников. В соавторстве с Чынгызом Айтматовым он написал книгу-эссе «Плач охотника над пропастью» и пьесу «Ночь воспоминаний о Сократе, или суд на шкуре туполобого».
Шаханов избирался народным депутатом Верховного совета СССР, депутатом Мажилиса парламента, был послом Казахстана в Кыргызстана, а также почетным гражданином Бишкека.
