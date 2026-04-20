Сегодня в восточных аймаках Монголии дует сильный ветер

CentralAsia (MNG) - Сегодня в восточных аймаках Монголии дует сильный ветер. В западной части региона переменная облачность, в других районах – также переменная облачность. В бассейне реки Халх-Гол ожидаются мокрый снег, снегопад и метели. В других районах осадков не ожидается.

В большинстве районов ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, а в восточных провинциях временно усилится до 16-18 метров в секунду, вызывая пыльные бури.

В течение дня в большинстве районов потеплеет, температура достигнет +4–+9°C в котловине Дархад, истоке реки Завхан, в районе Хүрэнбэлчир, в горах Хэнтий, в долинах рек Тэс, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх-Гол и восточно-монгольской степи, +13–+18°C в бассейне Великих озер и юго-западной части Гоби, и +8–+13°C в других районах.

В окрестностях Улан-Батора предсказывается облачная погода без осадков. Ветер будет меняться с юго-западного на северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Ожидаемая температура воздуха составит на 10 градусов теплее, чем накануне, то есть на +10…+12°C, относительная влажность составит около 29%, а атмосферное давление останется на уровне 867 гПа.

