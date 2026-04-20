США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. В ответ Тегеран атаковал американские корабли

CentralAsia (CA) - США перехватили иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня грузовое судно под иранским флагом Touska длиной почти 900 футов [около 275 метров] и весом, сравнимым с авианосцем, попыталось прорвать нашу морскую блокаду, но у них ничего не вышло. Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил «Туску» в Оманском заливе и выдал им четкое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«В настоящее время судно находится под опекой морской пехоты США. Touska подпадает под санкции Министерства финансов США из-за своей предыдущей истории незаконной деятельности. Мы полностью контролируем судно и проверяем, что находится на борту», — добавил американский президент.

Иран назвал атаку США на грузовое судно под флагом Исламской Республики в Оманском заливе нарушением перемирия и, по утверждению властей в Тегеране, нанес удары беспилотниками по американским военным кораблям. Об этом в ночь на понедельник, 20 апреля, заявил представитель центрального штаба военных сил страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

«Агрессивная Америка нарушила перемирие и совершила акт морского пиратства», - следует из заявления военных, которое цитирует иранское государственное информагентство Tasnim.

На фоне нового обострения в регионе неясной остается судьба нового этапа переговоров между США и Ираном, который должен был состояться в Пакистане на этой неделе.

Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что его представители направляются в Исламабад.

«Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они ее примут, а если нет, то США отрубят все без исключения электростанции и все без исключения мосты в Иране, — написал при этом Трамп. — нянчится больше не будем! Они упадут очень быстро и просто, и, если они не пойдут на сделку, для меня будет честью сделать то, что с Ираном должны были сделать другие президенты за последние 47 лет».

Тегеран объявил 17 апреля, что открывает для прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Но уже на следующий день вновь заблокировал его. Власти Ирана заявили, что будут препятствовать движению судов по Ормузскому проливу до тех пор, пока США блокируют иранские порты. Через Ормузский пролив до войны США и Израиля с Ираном проходила пятая часть мировых поставок нефти. Пролив оказался фактически закрыт в начале войны. По нему проходили только суда, получившие разрешение у Ирана. В свою очередь США в попытках оказать давление на Иран объявили о блокаде иранских портов.

Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном прошел в столице Пакистана Исламабаде 11 и 12 апреля и закончился безрезультатно.