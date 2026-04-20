В Болгарии прошли восьмые парламентские выборы за пять лет. Лидирует коалиция экс-президента Радева

CentralAsia (CA) - На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом, евроскептиком Руменом Радевым. Абсолютного большинства она, судя по данным опросов, не получит сообщает «Би-би-си».

По предварительным данным, после подсчета 50% бюллетеней, «Прогрессивная Болгария» получает 44,59% голосов. Экзитполы ранее также прочили победу коалиции во главе с Радевым.

Один из опросов избирателей на выходе с участков, проведенный компанией Alpha Research, показал, что за «Прогрессивную Болгарию» проголосовали 37,5% граждан, другой, компании Market Links, дает ей 38,9%.

Второе место, согласно опросам, займет центристско-популистская коалиция ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова: 16,2% по одному опросу и 15,4% по второму.

Коалиция во главе с ГЕРБ сформировала предпоследнее правительство Болгарии, которое ушло в отставку в декабре после массовых протестов против коррупции.

Третье место с 13-14% голосов экзитполы прочат блоку партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария».

Кроме этих трех сил, в парламент проходят, преодолев четырехпроцентный барьер, еще две партии и одна коалиция.

Румен Радев сказал журналистам, что он будет готов сформировать правительство с демократическим реформистским блоком ПП-ДБ.

«Мы готовы рассмотреть разные варианты с тем, чтобы Болгария получила нормальное, стабильное правительство», — добавил он.

Румен Радев, которого оппоненты называют не только евроскептиком, но и пророссийским политиком, после закрытия участков говорил, в частности, о месте Болгарии в Евросоюзе и о том, что Европа должна измениться.

«Хочу заверить, что Болгария приложит усилия к тому, чтобы остаться на европейском пути, но, поверьте, сильная Болгария в сильной Европе требуют критического мышления и прагматизма», — цитираует Reuters Радева.

«Потому что Европа пала жертвой своих амбиций быть моральным лидером в мире без правил, — продолжил Радев. — Поэтому что Европе нужно сейчас, так это, еще раз, критическое мышление, прагматичные действия и хорошие результаты. Особенно в строительстве новой архитектуры безопасности и вкладывания больших усилий в восстановление промышленной мощи и конкурентоспособности. В этом будет главный вклад Болгарии в ее европейской миссии».

Явка на выборах, по данным болгарского Центризбиркома, была довольно низкой: около 47% или 3,1 млн человек.

Официальные результаты выборов ожидаются в понедельник.

Нынешние выборы стали прямым следствием политического кризиса конца 2025 года. Тогда в стране прошли самые крупные за последние 10 лет протесты. Они начались как выступления против бюджета на 2026 год, но быстро превратились в протесты против всей политической системы и коррупции. В декабре правительство подало в отставку, а президенту пришлось назначить технический временный кабинет.

После того как в 2021 году ушел в отставку — также после массовых протестов — Бойко Борисов, который прослужил премьер-министром с небольшими перерывами с 2009 до 2021 года, в Болгарии сменилось десять правительств.

Болгария — парламентская республика. Народное собрание, однопалатный парламент из 240 депутатов, принимает законы, утверждает правительство и в любой момент может лишить его власти.

Устойчивость правительства зависит от того, удается ли партиям собрать рабочую коалицию.

Президент остается важной фигурой, но в основном в моменты кризиса: он не руководит страной напрямую, зато может назначать техническое переходное правительство, если партии не могут договориться.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2016 года и до января 2026-го.

Это восьмые парламентские выборы в Болгарии за пять лет.