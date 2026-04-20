В результате взрыва на фабрике фейерверков в Индии погибли 23 человека

CentralAsia (CA) - 23 человека погибли в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в южном индийском штате Тамилнад, сообщает Asian News International. 19 тел погибших уже опознали родственники.

13 человек получили различные травмы, им оказывают медицинскую помощь. В их числе – шесть сотрудников полиции, а также один пожарный. Они пострадали при повторном взрыве, который произошёл уже во время спасательных работ. По данным Indian Express, двое пострадавших при взрыве находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел, когда рабочие перемещали легковоспламеняющиеся химические материалы внутри фабрики. На момент взрыва в четырёх помещениях находилось около 50 рабочих. По словам официальных лиц, взрыв охватил всю фабрику и полностью разрушил объект. Причину происшествия устанавливают, возбуждено уголовное дело. Аварийные службы продолжают поиски людей под завалами обрушившихся конструкций.