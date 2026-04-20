Новые правила биометрической проверки в банках Казахстана вступили в силу

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане вступили в силу новые правила проведения биометрической аутентификации для банков, организаций, осуществляющих отдельные банковские операции, и микрофинансовых организаций.

Согласно правилам, биометрическая аутентификация проводится по изображению лица клиента. Процесс включает несколько этапов:

  • получение достоверного текущего изображения лица через камеру устройства;
  • получение идентификационных данных;
  • получение эталонного изображения лица;
  • сличение текущего и эталонного изображения лица.

Для предотвращения подмены текущего изображения лица клиента проводится проверка достоверности изображения, включающая в себя не менее трёх сигналов или команд, направленных на создание визуальных изменений в кадре, с последующим анализом видеопотока на предмет выявления в нём несоответствий. Пользователю нужно будет выполнить несколько действий перед камерой. Например, изменить положение головы или мимику. Выявленное несоответствие любой из команд приводит к повторению процедуры проверки достоверности изображения. Три безуспешных попытки означают, что человек не прошёл проверку.

Новые требования должны снизить риски мошенничества и укрепить доверие к цифровым сервисам. Дополнительно усиливаются и технические меры защиты. Все данные, передаваемые в процессе идентификации, будут зашифрованы. Программное обеспечение, используемое для биометрии, должно иметь защиту от взлома и подмены данных.

Решение о прохождении биометрической аутентификации принимает банк или МФО по результатам проверки и установленных внутренних критериев.

