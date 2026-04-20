В связи с угрозой ящура в Узбекистане объявлен месяц санитарии и гигиены в животноводстве

CentralAsia (UZ) - В связи с угрозой распространения ящура среди скота в Узбекистане с 18 апреля по 18 мая объявлен месяц «Санитарно-эпидемиологической гигиены в животноводстве». Об этом сообщили Министерство сельского хозяйства и Совет фермеров,.

Ранее сообщалось о вспышке ящура в двух провинциях Китая и срочной вакцинации скота в Казахстане, прежде всего на границе. В конце 2025 года в России начался массовый забой скота. Власти ссылались на пастереллёз и бешенство, но, по мнению экспертов, речь идёт о ящуре.

О выявлении ящура в Узбекистане не сообщается, однако в социальных сетях появились видео коров и телят с признаками заболевания. Фермеры сообщали, что животные отказываются есть по несколько дней и умирают.

Со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных Минсельхоз сообщает, что в 2025—2026 годах в 48 странах были зафиксированы новые типы вируса ящура серотипа SAT (SAT — South African Territories, встречается в Африке, но заносится и в другие регионы мира).

«Применяемые в настоящее время вакцины не обеспечивают полной защиты от этого типа вируса. Поэтому для предотвращения распространения болезни крайне важны ответственность и активное участие каждого фермера и животновода», — заявили в Минсельхозе.

Рекомендации животноводам

В хозяйствах и на фермах необходимо:

Строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила;

Установить дезинфекционные барьеры на въездах;

Ограничить доступ посторонних лиц и транспорта;

Соблюдать зоогигиенические требования к содержанию животных;

Обеспечивать скот качественными кормами и чистой водой;

Постоянно поддерживать чистоту территории.

«При подозрении на заболевание необходимо немедленно отделить больных животных от стада, изолировать их до приезда ветеринара и не применять самостоятельно никакие лекарственные средства», — говорится в сообщении.

При появлении симптомов ящура — высокой температуры, язв в ротовой полости, на копытах или вымени — нужно обязательно немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Необходимо также провести дезинфекцию помещений, не вывозить продукцию животноводства за пределы территории и не употреблять молоко без кипячения.

Для профилактики заболевания нужна своевременная вакцинация. Крупный рогатый скот необходимо вакцинировать дважды в год (весной и осенью), овец — раз в год. При необходимости обязательная вакцинация проводится для всех животных старше 2,5−3 месяцев. Иммунитет формируется в течение 15−21 дня после прививки.