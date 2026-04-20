В США мужчина застрелил семерых своих детей и еще одного ребенка

CentralAsia (CA) - Рано утром в воскресенье неизвестный открыл стрельбу в городе Шривпорт на северо-западе американского штата Луизиана, в результате которой погибли восемь детей в возрасте от одного до 14 лет.

Как позднее сообщили в полиции, семеро из восьми погибших были детьми самого стрелка, ещё один ребёнок – из другой семьи, сообщает Reuters.

Личность подозреваемого установлена — им оказался Шамар Элкинс, ветеран армии. Одна из пострадавших женщин – мать семерых убитых детей. Сейчас она в критическом состоянии. Ещё одна женщина тоже получила серьёзные ранения.

По версии полиции, всё произошло рано утром, около 6.00. Сначала мужчина ранил одну женщину, после чего направился в соседний дом. Там он убил детей и ранил ещё одну женщину. Во время нападения одному ребёнку удалось спастись – он выбрался на крышу. Ещё один несовершеннолетний пытался уйти этим путем, но погиб. После стрельбы нападавший угнал автомобиль и попытался скрыться. Погоня продолжилась в соседнем округе, где полицейские открыли огонь и застрелили его.

Родственница одной из раненых, Кристал Браун, рассказала, что Элкинс и его жена находились в процессе развода и должны были явиться в суд в понедельник. Незадолго до трагедии между ними произошел конфликт из-за предстоящего расставания. У Элкинса было четверо общих детей с женой и трое — с другой женщиной, жившей неподалеку. В момент трагедии все дети находились вместе в одном доме, передает Associated Press.

«Он убил своих детей. Он застрелил свою жену», - сказала Кристал Браун.

После трагедии сенатор штата Луизиана Сэм Дженкинс заявил, что такие случаи показывают, насколько острой остается проблема домашнего насилия.

«Это, возможно, самая страшная трагедия в истории города», – сказал мэр Шривпорта Том Арсено.