Совет Безопасности ООН препятствует решению важнейших международных вопросов, – Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласен с заявлениями главы США Дональдом Трампом о том, что в штаб-квартире Организации Объединенных Наций все сломано, заявил он в пятницу в ходе панельной сессии «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» Анталийского дипломатического форума.

По его мнению, не важно кто станет новым следующим генеральным секретарем организации, главное выживет ли она в том виде, в каком она существует.

«Именно Совет Безопасности препятствует решению важнейших международных вопросов. Люди, дипломаты или политики, вынуждены вести переговоры в рамках других площадок. Кстати, эту проблему весьма красноречиво затронул президент Дональд Трамп в сентябре прошлого года на сессии Генеральной Ассамблеи, и я полностью с ним согласен. Он раскритиковал неработающий телесуфлер и эскалатор в штаб-квартире ООН, заявив, что в ООН все сломано», - заявил Токаев.

Но самая серьезная проблема, по его словам, заключается в том, что весь процесс поддержания мира нарушен как в Организации Объединенных Наций, так и в других структурах.

«Я являюсь убежденным сторонником многосторонней дипломатии и по-прежнему верю в светлое будущее человечества, сплоченного вокруг идеи справедливости как центрального элемента укрепления мира», - подчеркнул президент.

Токаев также согласен с тем, что ООН нужно реформировать, однако, по его мнению, «именно Совет Безопасности является главным элементом для реформирования ООН».

«Я не собираюсь хвалиться, что мы лучшие в мире. Но мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов – как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем», - также высказался Токаев.

Президент Казахстана добавил, что сегодня не видно, чтобы высокие представители ООН выступали посредниками в конфликтах. И речь уже идет о снижении роли организации. Он считает, что не так важно, кто станет следующим Генеральным секретарем ООН, главное - «выживет ли вся система в том виде, в каком она существует».

