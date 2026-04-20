Экс-глава «Узметкомбината» и бывший замминистра Узбекистана объявлен в международный розыск

CentralAsia (UZ) - Правоохранительные органы Узбекистана объявили в международный розыск бывшего председателя правления АО «Узбекский металлургический комбинат» (Узметкомбинат) Дилшода Ахмедова. Соответствующее «красное уведомление» опубликовано в базе данных Интерпола, передаёт Daryo.uz.

53-летний Дилшод Турсункулович Ахмедов разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере).

Ахмедов возглавлял крупнейшее металлургическое предприятие страны с октября 2024 по август 2025 года — всего около десяти месяцев. Ранее, в январе 2024 года, он занимал должность заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Информация о розыске подтверждена несколькими узбекскими и международными источниками, ссылающимися на официальную базу Интерпола.

Пока официальные комментарии от Генеральной прокуратуры или МВД Узбекистана относительно суммы причинённого ущерба и деталей уголовного дела не публиковались.