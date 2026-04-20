Цена нефти марки Brent резко подскочила до $96 за баррель
- Азия и мир, экономика
- 13:38, 20 апреля 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Стоимость нефти марки Brent резко взлетела до 96 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные investing.com.
Рост произошел на фоне новостей об ожидаемой отмене переговоров США и Ирана, а также захвата иранского контейнеровоза.
Ранее стало известно, что заявление главы МИД Ирана о полном открытии Ормузского пролива обвалило мировые цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent впервые более чем за месяц упала ниже 90 долларов и продолжила снижаться, составляя к моменту написания материала 87,8 доллара.
До этого президент США Дональд Трамп признал удар по мировой экономике, нанесенный событиями на Ближнем Востоке.
