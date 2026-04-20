Украинские беспилотники нанесли удар по порту Туапсе, один человек погиб

CentralAsia (CA) - Порт Туапсе в ночь на 20 апреля вновь был атакован украинскими беспилотниками. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара дронов один человек погиб, еще один пострадал.

В морском порту Туапсе, написал Кондратьев в соцсетях, начался пожар. Прокуратура Краснодарского края, сообщает «Интерфакс», объявила, что «в морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры».

По данным журналистов Astra, геолоцировавших фото и видео очевидцев, загорелись резервуары Туапсинского НПЗ.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что в Туапсе беспилотниками поражена нефтяная инфраструктура и публикуют фото и видео масштабного пожара на НПЗ.

Предыдущий раз беспилотники наносили удары по Туапсе 16 апреля. В результате атаки на Туапсинском НПЗ возник сильный пожар, о ликвидации которого оперативный штаб региона отчитался днем 19 апреля.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 20 апреля были уничтожены 112 украинских беспилотников, в том числе над территорией Кранснодарского края.