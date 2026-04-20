КНДР провела запуск модифицированных баллистических ракет

CentralAsia (CA) - Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск модифицированных тактических баллистических ракет класса «земля–земля» «Хвасонпхо-11ра». Об этом сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, а также представители партийного и военного руководства. Всего было запущено пять ракет в сторону цели на расстоянии 136 км. Удар был нанесен по площади 12,5–13 га с высокой плотностью поражения. Испытание проводилось для проверки характеристик осколочно-фугасных боевых частей.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытаний и отметил работу специалистов, занимавшихся разработкой боевой части ракеты в течение пяти лет.

Ранее, 9 апреля, ЦТАК сообщило о проведении в КНДР испытаний тактической баллистической ракеты с рассеивающей боеголовкой и системы электромагнитного оружия. По их итогам НИИ баллистических ракетных систем оценил возможность кассетной части «Хвасонпхо-11-га» поражать цели на площади 6,5–7 га с высокой плотностью.

В начале января Северная Корея также провела испытательный запуск гиперзвуковых ракет под наблюдением Ким Чен Ына. Ракеты поразили заданные цели в Восточном море.

«Честно говоря, наша деятельность направлена на постепенное приведение потенциала ядерного сдерживания на высокий уровень. Необходимость этого подтверждается недавним геополитическим кризисом и сложной международной обстановкой», — заявил тогда Ким Чен Ын.