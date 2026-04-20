Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
CentralAsia (KZ) - В Казахстане 21-23 апреля под влиянием циклонов с районов Москвы и связанных с ним атмосферных фронтов прогнозируются дожди, 23 апреля на юге и юго-востоке республики сильные дожди, днем гроза, в отдельных районах возможен град, сообщает «Казгидромет».
Также по Казахстану ожидается усиление ветра, ночью и утром туман.
Днем на западе страны будет +7+17 градусов, на севере +13+20 градусов, в центре +15+23 градуса, на юге и юго-востоке +15+20 градусов.
