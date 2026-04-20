МИД Ирана: у Тегерана нет планов по проведению второго раунда переговоров с США
Эсмаил Багаи
CentralAsia (CA) -  У Ирана нет планов и программы по проведению второго раунда переговоров с США. Тегеран будет принимать решение о дипломатической встрече исходя из действий Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает Tasnim.

Багаи заявил, что нарушение соглашений с Ливаном и попытка морской блокады Ирана усиливают недоверие Ирана к США. «Поэтому Иран примет соответствующее решение относительно продолжения переговорного процесса», - сказал он.

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном состоятся вечером 20 апреля в Исламабаде. Иранское госагентство IRIB сообщило, что Тегеран не планирует принимать участие в новых переговорах с американской делегацией. По данным источников Axios, иранские чиновники подозревают, что переговоры с США могут быть прикрытием для нового нападения на Иран. Первый этап переговоров прошел 11 апреля.

