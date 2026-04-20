Узбекистанцу, получившему инвалидность на войне с Украиной, на родине ограничили свободу

CentralAsia (UZ) - Суд по уголовным делам Узбекистанского района Ферганской области назначил 27-летнему местному жителю четыре года ограничения свободы за то, что он принимал участие в войне в Украине на стороне российской армии. При этом обвиняемый в ходе боевых действий был ранен, став впоследствии инвалидом второй группы. О приговоре сообщает UzNews.uz.

Согласно материалам следствия, узбекистанец выехал в Россию на заработки в 2021 году. В следующем году он стал фигурантом уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Суд Костромской области РФ назначил мигранту восемь лет колонии.

Находясь в заключении, иностранец подписал контракт с Министерством обороны и в 2025-м его направили в зону боевых действий, которые российская армия проводит на территории Украины.

Через несколько месяцев нахождения на фронте наемник получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Узбекистанца госпитализировали в одно из медицинских учреждений Москвы. Вскоре пациент сбежал из больницы, затем он смог вернуться на родину, где ему предъявили обвинение в участии в войне на стороне иностранного государства.

Отмечается, что на судебном заседании житель Ферганской области полностью признал вину, заявив, что подвергался физическому и психологическому насилию. Кроме того, обвиняемый рассказал, что в результате ранения стал инвалидом второй группы.

Суд признал мигранта виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана. При этом обвинение по статье 154-1 («Поступление, вербовка на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств») было признано избыточным и исключено.

С учетом раскаяния и состояния здоровья судья вынес более мягкий приговор: четыре года ограничения свободы с запретом покидать место жительства.