На неделе по Узбекистану ожидаются дожди и понижение температуры

CentralAsia (UZ) -  Днём 20 апреля по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода, сообщает Узгидромет. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет в пределах +24…+29 градусов.

21−23 апреля по стране местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура днём 21 апреля составит +24…+29 градусов, 22−23 апреля — постепенное понижение до +18…+23 градусов.

20−22 апреля местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

24 апреля по всей территории Узбекистана вновь установится сухая погода, температура воздуха начнёт повышаться.

В предгорных и горных районах временами дождь, возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте днём 20 апреля без осадков. 21 апреля во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет в пределах +25…+28 градусов.

22−23 апреля временами дождь, гроза. Дневная температура 22 апреля составит +24…+26 градусов, 23 апреля — +20…+22.

24 апреля без осадков, температура днём — +25…+27 градусов.

Ветер восточный от слабого до умеренного, 21−22 апреля возможно усиление ветра до 12−14 м/с.

