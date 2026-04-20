МИД Ирана: вывоз обогащенного урана в США никогда не обсуждался

Эсмаил Багаи

CentralAsia (CA) -

Вопрос передачи США или другой стране иранского обогащенного урана никогда не рассматривался в ходе переговоров. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Ни на одном из этапов текущих или предыдущих переговоров вопрос о передаче запасов обогащенного урана Ирана США или какой-либо другой стране не поднимался. И в принципе этот вариант не стоит на повестке дня»,— сказал Багаи на пресс-конференции.

Отказ от обогащения урана — одно из основных требований США к Ирану для заключения мирного соглашения. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Иран согласился прекратить обогащение урана и передать американской стороне его часть. В МИД Ирана исключили передачу обогащенного урана другим странам.