экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Ирана: вывоз обогащенного урана в США никогда не обсуждался
Эсмаил Багаи
CentralAsia (CA) -   

Вопрос передачи США или другой стране иранского обогащенного урана никогда не рассматривался в ходе переговоров. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Ни на одном из этапов текущих или предыдущих переговоров вопрос о передаче запасов обогащенного урана Ирана США или какой-либо другой стране не поднимался. И в принципе этот вариант не стоит на повестке дня»,— сказал Багаи на пресс-конференции.

Отказ от обогащения урана — одно из основных требований США к Ирану для заключения мирного соглашения. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Иран согласился прекратить обогащение урана и передать американской стороне его часть. В МИД Ирана исключили передачу обогащенного урана другим странам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com