Украина заявила о поражении двух российских десантных кораблей в Севастополе

CentralAsia (CA) - Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины вывел из строя два больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота России в ходе удара по Севастополю в ночь на 19 апреля. Об этом сообщило само военное ведомство. Оно уточнило, что речь идет о БДК проекта 775 «Ямал» и БДК проекта 1171 «Николай Фильченков». В момент атаки корабли находились в Севастопольской бухте.

По данным ГУР, 112-метровый БДК проекта 775 «Ямал» был выпущен в 1988 году и стоит более $80 млн. Он способен перевозить до 500 тонн груза, включая бронетехнику, а также почти 100 человек. Корабль оснащен РСЗО «Град-М» и ЗРК «Стрела-2», а также 57-мм установками АК-725 и имеет артиллерийский потенциал 1000 выстрелов в минуту.

Грузоподъемность БДК проекта 1171 «Николай Фильченков» составляет 1000 тонн. Стоимость этого корабля 1975 года выпуска ГУР оценила в $70 млн.

Разведка подчеркнула, что Россия использовала оба БДК в военных действиях против Украины. Помимо кораблей, в рамках операции ГУР была уничтожена радиолокационная станция ​​«Подлет-К1» стоимостью $5 млн. Ведомство опубликовало видео поражения всех целей дронами-камикадзе.

Служба безопасности Украины также заявляла об ударе по БДК «Ямал», но днем 18 апреля. Утверждалось, что, помимо него, был атакован БДК «Азов», противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» и блок антенн коммуникационной системы «Дельфин».

Губернатор Севастополя говорил, что в ночь на 18 апреля «из-за сбитого» беспилотника горел резервуар на нефтебазе в Казачьей Бухте. Вечером того же дня в городе объявляли воздушную тревогу, но о последствиях этой атаки официально не сообщалось.