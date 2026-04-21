Монголы провозглашают независимость яиц!

В настоящее время Монголия полностью удовлетворяет свои внутренние потребности в яйцах за счет отечественных птицефабрик, — пишет MiddleAsianNews.
Производители яиц утверждают, что некоторые сельские сомоны в приграничном регионе с РФ сейчас импортируют небольшие количества из России, но это скоро прекратится.
Мы также производим 100% корма для кур внутри страны!
Этот масштабный проект стал возможен благодаря неоценимой поддержке монгольских национальных производственных компаний.
Крупнейшие отечественные производители: такие крупные компании, как «Баян», «Нүүдэл», «Түмэн шувуут» и «Амгалан», поставляют большую часть яиц на рынок.
Производство яиц играет ключевую роль в мировой экономике и здравоохранении, так как яйца — это один из самых доступных и полноценных источников питательных веществ.
Продовольственная безопасность: Яйца содержат высококачественный белок, необходимый для восстановления тканей и роста мышц. Одно крупное яйцо дает около 6 граммов белка и уникальный набор витаминов и минералов, которые сложно найти в таком сочетании в других продуктах.
Доступность: Птицеводство позволяет получать ценный животный белок быстрее и дешевле, чем производство говядины или свинины. Это критически важно для обеспечения качественного питания в развивающихся странах и регионах.
Экономический вклад: Отрасль создает миллионы рабочих мест. Например, в глобальном масштабе производство достигает более 1.3 триллиона яиц в год, при этом лидером является Китай (40% рынка). Для мелких фермеров это стабильный источник дохода и способ развития сельских территорий.
Кулинария и промышленность: Яйца — незаменимый ингредиент в пищевой индустрии. В выпечке они работают как связующее звено, разрыхлитель и стабилизатор. Также они использу