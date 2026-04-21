В поисках новых опор: Казахстан становится стратегическим вектором для Монголии

CentralAsia (MNG) -

По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа совершит государственный визит в страну 20-23 апреля 2026 года. Ожидается, что переговоры на высоком уровне придадут дополнителйьный импульс уже налаженному стратегическому партнерству. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В последние годы сотрудничество между Казахстаном и Монголией значительно активизировалось. Переломным моментом стал визит Токаева в Улан-Батор в октябре 2024 года, после которого была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства. Одновременно стороны заключили 11 соглашений в различных секторах, от транспорта и сельского хозяйства до цифровизации, энергетики и культуры.

Экономическое сотрудничество также набирает обороты. В 2025 году двусторонняя торговля превысила $133 млн, увеличившись почти втрое по сравнению с предыдущими годами. На экспорт Казахстана пришлось $123 млн, при этом более 90% поставок составляли не сырье, а готовая продукция, включая продукты питания, промышленные товары и другие товары. Обе стороны поставили перед собой более широкую цель – увеличить товарооборот до $500 млн. С этой целью реализуется «Дорожная карта» на 2025–2027 годы, направленная на расширение ассортимента товаров и снижение торговых барьеров. Дополнительные возможности могут появиться благодаря временному торговому соглашению между ЕАЭС и Монголией, охватывающему около 367 тарифных позиций. Ожидается, что его реализация облегчит доступ на рынок и еще больше укрепит экономические связи, что будет свидетельствовать о постепенном переходе к более стабильному и системному партнерству.

Растущее взаимодействие с бизнесом еще раз подтверждает эту тенденцию. В марте 2026 года Казахстан впервые за семь лет направил бизнес-миссию в Монголию. В результате в Улан-Баторе были подписаны экспортные контракты на сумму $62.6 млн.

Особое внимание уделяется транспорту и логистике. Для Казахстана и Монголии, стран, не имеющих выхода к морю, это не только экономический вопрос, но и стратегический приоритет. Казахстан предлагает свой транзитный потенциал для облегчения доступа Монголии на рынки ЕАЭС, Кавказа, Турции и Европейского союза, в том числе через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Еще одним практическим шагом является запуск, начиная со 2 июня 2026 года, прямых рейсов по маршруту «Астана – Улан-Батор – Астана», которые будет выполнять авиакомпания SCAT Airlines. Ожидается, что это облегчит деловые контакты и расширит гуманитарные связи.

В то же время, более широкий геополитический контекст остается важным. Долгое время внешнеэкономические отношения Монголии были в основном ориентированы на Россию и Китай. Однако сейчас Улан-Батор постепенно стремится диверсифицировать свои внешние партнерства, и Казахстан становится одним из ключевых партнеров в этом процессе.

Кроме того, Токаев поддерживает инициативу по созданию «Трансалтайского диалога», который объединит Казахстан, Россию, Китай и Монголию. Инициатива направлена ​​на улучшение транспортной связности и углубление экономического сотрудничества в этом макрорегионе.

Ожидается, что предстоящий визит президента Хүрэлсүха в Казахстан позволит укрепить ранее достигнутые договоренности и перевести сотрудничество в более практичный формат. Основное внимание, вероятно, будет уделено реализации существующих соглашений, расширению торговли и запуску новых логистических проектов.

В целом, казахстанско-монгольские отношения постепенно переходят от политических деклараций к содержательному экономическому содержанию. Если нынешняя динамика сохранится, цель увеличения товарооборота до $500 млн представляется достижимой в среднесрочной перспективе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

