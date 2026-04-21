Трамп считает «крайне маловероятным» продление перемирия с Ираном

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал «крайне маловероятным» продление перемирия с Ираном, если стороны не заключат мирное соглашение до его окончания. Режим прекращения огня действует до 21 апреля.

«Я не собираюсь торопиться заключать невыгодную сделку. У нас еще полно времени»,— сказал Трамп Bloomberg. По его словам, США продолжат блокаду Ормузского пролива до достижения окончательного соглашения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится вечером 20 апреля в Пакистан на переговоры с иранской делегацией, добавил Дональд Трамп. Встреча запланирована на 21 апреля, уточнил американский президент.

В МИД Ирана при этом заявили, что Тегеран не планирует участвовать в переговорах с Вашингтоном, передает IRNA. По мнению представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, со стороны США «нет серьезного намерения продолжать дипломатические переговоры».

Первый раунд переговоров представителей США и Ирана прошел 11 апреля в Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения по ядерной сделке и договориться об условиях судоходства в Ормузском проливе. После этого США объявили о начале блокады иранских портов. Иран, в свою очередь, закрыл Ормузский пролив, отменив объявленное за день до этого решение открыть проход для коммерческих судов.