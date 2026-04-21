Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple. Его место займет Джон Тернус
Джон Тернус и Тим Кук
CentralAsia (CA) -  С 1 сентября новым генеральным директором Apple станет Джон Тернус. Тим Кук, возглавивший компанию в 2011 году после отставки Стива Джобса, займет пост председателя совета директоров Apple. Об этом говорится в пресс-релизе этой американской технологической корпорации, опубликованном в ночь на 21 апреля.

Как отмечается в сообщении, 50-летний Джон Тернус работает в Apple с 2001 года и в настоящее время занимает должность вице-президента компании по аппаратной разработке.

В частности, он сыграл важную роль в возрождении продаж компьютеров Mac, которые в последние годы увеличили свою долю на рынке, пишет агентство Reuters. Ранее Bloomberg сообщало, именно Тернус считается предполагаемым преемником Кука.

65-летний Кук руководил Apple последние 15 лет и запустил такие продукты, как Apple Watch, AirPod и Apple Vision Pro, а также сервисы iCloud, Apple Pay, Apple TV и Apple Music. За это время акции компании подорожали в 20 раз, отмечает Bloomberg.

Из заявления Apple также следует, что Кук продолжит курировать связи компании с государством. В частности, он уже отвечает за взаимодействие Apple c президентом США Дональдом Трампом.

