Президент Монголии прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа прибыл в Казахстан с государственным визитом. Он будет находиться в Астане с 20 по 23 апреля по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, — пишет MiddleAsainNews.
Как сообщает пресс-служба администрации президента Монголии, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане монгольского лидера встречал министр иностранных дел Казахстана Ерлан Кошербаев, а также посол Монголии в Казахстане Батжаргал Гунаажав.
«В ходе визита главы государств проведут встречи один на один, официальные переговоры и предоставят информацию представителям СМИ. В ходе визита стороны подпишут межправительственные и межинституциональные документы, которые внесут существенный вклад в укрепление правовых основ отношений между двумя странами», — сообщила пресс-служба президента Монголии.
Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президент Монголии примет участие в Региональном экологическом саммите.