Президент Монголии прибыл в Казахстан с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа прибыл в Казахстан с государственным визитом. Он будет находиться в Астане с 20 по 23 апреля по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, — пишет MiddleAsainNews.

Как сообщает пресс-служба администрации президента Монголии, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане монгольского лидера встречал министр иностранных дел Казахстана Ерлан Кошербаев, а также посол Монголии в Казахстане Батжаргал Гунаажав.

«В ходе визита главы государств проведут встречи один на один, официальные переговоры и предоставят информацию представителям СМИ. В ходе визита стороны подпишут межправительственные и межинституциональные документы, которые внесут существенный вклад в укрепление правовых основ отношений между двумя странами», — сообщила пресс-служба президента Монголии.

Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президент Монголии примет участие в Региональном экологическом саммите.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения