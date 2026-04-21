Представлен проект пересмотренного закона о государственной авиации

CentralAsia (MNG) - Депутат парламента и министр обороны Батлут Дамба 20 апреля представил председателю Великого Государственного Хурала Бямбацогта Сандагу проект пересмотренной версии Закона о государственной авиации.

Проект закона был разработан и представлен в Парламент во исполнение пункта 74 «Основных направлений совершенствования законодательства Монголии до 2028 года», который предусматривает разработку и представление поправок к Закону о государственной авиации.

Для реализации решений правительства в соответствии с приказом № А/12, изданным министром обороны в 2025 году, была создана Рабочая группа, которой было поручено подготовить поправки к Закону о государственной авиации. В ходе предварительной оценки, проведенной в соответствии со статьей 25.1.2 Закона о законодательстве, было установлено, что поправки затронут более 50 процентов положений закона. Поэтому Рабочая группа пришла к выводу, что целесообразнее разрабатывать проект в виде пересмотренной версии, а не отдельных поправок.

При подготовке проекта закона учитывался растущий объем деятельности организаций, подпадающих под действие Закона о государственной авиации, в частности, увеличение приобретения и эксплуатации государственных воздушных судов в последние годы. Проект направлен на обеспечение единой политики и управления для организаций, эксплуатирующих государственные воздушные суда, правовое определение их функций, детальное регулирование отношений, регулируемых нормативно-правовой базой государственной авиации, а также на совершенствование правовых положений, касающихся регистрации воздушных судов, выдачи сертификатов летной годности, трудоустройства иностранных граждан по контракту, а также авиационной безопасности, надзора и регулирования полетов.

