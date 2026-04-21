Постоянный координатор ООН Яап ван Хирден посетил Корейский визовый центр

CentralAsia (MNG) - 16 апреля 2026 года постоянный координатор Организации Объединенных Наций г-н Яап ван Хирден вместе с членами страновой группы Организации Объединенных Наций посетил Корейский визовый центр (КВЦ) в Улан-Баторе, которым управляет Международная организация по миграции (МОМ) в Монголии. Делегацию приветствовала глава миссии МОМ в Монголии д-р Йоко Фудзимура.

Созданный в 2020 году по запросу Министерства юстиции Республики Корея, Центр по контролю и профилактике заболеваний Монголии (KVAC) играет ключевую роль в содействии растущей мобильности между Монголией и Республикой Корея. Согласно статистике Министерства юстиции, в 2025 году Республику Корея посетили более 176 100 граждан Монголии.

В ходе визита руководитель группы KVAC г-н Инсук Чонг представил обзор деятельности KVAC, отметив, что KVAC обрабатывает от 500 до 600 визовых заявлений ежедневно и оказал поддержку почти 600 000 заявителям с момента своего создания. Визовые заявления в Монголии принимаются исключительно через KVAC и 13 уполномоченных агентств, что помогает предотвратить мошенничество, сократить среднее время ожидания и обеспечить прозрачные и удобные для заявителей процедуры. Однако все решения по визам остаются в компетенции Посольства Республики Корея.

В ходе визита был получен практический обзор того, как Организация Объединенных Наций поддерживает безопасные, прозрачные и эффективные визовые услуги, способствуя безопасной, упорядоченной и легальной миграции в соответствии с Целями устойчивого развития, в частности, с целевым показателем 10.7 ЦУР.

