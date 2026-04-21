Неделя государственно-частного партнерства: основные инвестиционные возможности

CentralAsia (MNG) - С 20 по 23 апреля в Центре защиты прав инвесторов в Улан-Баторе проходит «Неделя государственно-частного партнерства: инвестиционные возможности».

Мероприятие организовано совместно Министерством экономики и развития, Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, Центром государственно-частного партнерства, Администрацией губернатора столицы и при поддержке Азиатского банка развития.

В течение недели будет представлено более 50 проектов, направленных на привлечение инвестиций и развитие партнерских отношений в аймагах и столице в таких секторах, как инфраструктура, государственные услуги и образование.

Недельная программа продолжится сессиями, посвященными реализации партнерских проектов в сфере инфраструктуры, укреплению потенциала государственно-частного партнерства, развитию проектов на провинциальном и муниципальном уровнях, а также Форуму государственно-частного партнерства 2026 года.

Цель мероприятия — ознакомить участников с правовой базой, этапами реализации и проектами, осуществляемыми в рамках государственно-частного партнерства, а также помочь определить возможности сотрудничества между партнерами проекта и инвесторами.

